Нижний Тагил, Свердловская область, , 08:02 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области рассматривается вопрос о переносе традиционного новогоднего фейерверка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Поводом стала ситуация с коронавирусом. На сегодняшний день она пока остаётся сложной, констатируют в мэрии.

Отметим, также в Нижнем Тагиле решено отменить салют на день города. Добавим, он является городом трудовой доблести, в котором, как и в других, такие салюты проводятся 1 мая, в День Победы и в День города.