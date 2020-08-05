Дананг, Вьетнам, , 08:03 — REGNUM Во Вьетнаме за сутки было выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 5 августа сообщает Национальный координационный комитет по профилактике и контролю за распространением коронавируса.

По данным комитета, наибольшее число случае заражения, 17 из 20, было выявлено в центральной провинции Куангнам и столице провинции городе Дананге. Именно в этом крупнейшем городе Вьетнама с 25 июля вновь началось распространение коронавирусной инфекции. Напомним, что во Вьетнаме почти три месяца отсутствовали случаи заболеваний внутри страны.

В южной провинции Донгнай и центральной Тханьхоа также было выявлено по одному случаю заражения. И один случай оказался завозным — его обнаружили у вернувшегося на родину неделю назад вывозным рейсом из Экваториальной Гвинеи вьетнамского рабочего.

Как сообщало ИА REGNUM, во Вьетнаме за сутки выявили 40 случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 596. От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались трое пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Вьетнаме за сутки выявили 40 случаев заражения коронавирусом