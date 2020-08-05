Екатеринбург, , 08:01 — REGNUM Площадь трудовой доблести в Екатеринбурге организуют в микрорайоне Уралмаш. Об этом заявил мэр Александр Высокинский.

По словам градоначальника, за данный вариант (пересечение проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей, напротив кинотеатра «Заря») высказались 40% участников онлайн-голосования.

«Еще в пятидесятые годы на этой площади был запланирован мемориал», — сказал глава города в эфире «Студии-41».

Там же планируется организовать музей тружеников тыла.

Как сообщало ИА REGNUM, площадь организуют в честь присуждения Екатеринбургу звания «Город трудовой доблести».

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