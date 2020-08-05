Веллингтон, , 07:40 — REGNUM В Новой Зеландии выявили два случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.

Сообщается, что оба новых случая — завозные. Зараженные — мужчина и женщина, прибывшие с Филиппин транзитом через Гонконг. Коронавирус у них выявили во время прохождения обязательного карантина по прибытию в Новую Зеландию.

Отмечается, что в Новой Зеландии уже 96 дней не фиксировали случаев заражения коронавирусом нового типа внутри страны. В настоящее время в стране числятся 24 активных случая заболевания COVID-19.