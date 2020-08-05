Хабаровск, , 07:35 — REGNUM Пять вузов Хабаровского края получат дополнительно 118 бюджетных мест. Больше всего «бюджета» получит Дальневосточный государственный медицинский университет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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До этого планировалось 5178 бюджетных мест.

Медуниверситету добавили 33 места на ординатуру для кардиологов и неврологов. 41 место дали по программам «Лечебное дело» и «Стоматология».

Кроме того, дополнительные места также распределены между ТОГУ, Хабаровским государственным институтом культуры и Хабаровским государственным университетом экономики и права.

Уже подано 14 тыс. заявлений. Документы принимают до 18 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, вузы Новосибирска получили дополнительно 317 бюджетных мест: 310 — на очную форму обучения, семь на очно-заочную.