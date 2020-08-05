Москва, , 07:25 — REGNUM Запретить применять название «пицца» к блюду в виде плоской лепёшки с ананасом предложил 5 августа итальянский ресторатор Джулио Дзомпи в интервью радио Sputnik.

«Гавайская пицца с ананасом для итальянца неприемлема, — объяснил он. — У этого блюда вкус может быть сладкий, а пицца должна быть солененькой, с моцареллой и помидорами».

По словам Дзомпи, самым подходящим названием для блюда может быть «лепёшка с ананасом». Он также посоветовал подавать такую «пиццу» в ресторанах, которые называют себя итальянскими.

«Итальянские пиццерии должны придерживаться традиционной рецептуры», — сказал он.

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