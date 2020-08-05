Тула, , 07:21 — REGNUM Семилетняя Даша из Тулы, спасшая на отдыхе в Крыму мальчика, упавшего в бассейн, будет представлена к региональной награде, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Как сообщили в пресс-службе, губернатор Тульской области Алексей Дюмин восхищен поступком девочки, спасшей тонущего ребенка в бассейне в Крыму. Глава региона дал поручение найти семью девочки и представить её к региональной награде.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа в частном отеле в пригороде Судака пятилетний мальчик, приехавший с семьей в Крым из Когалыма, катался на самокате и упал в бассейн. Мальчик не умел плавать, и семилетняя Даша бросилась в воду за ним. Вытащить мальчика помогли подоспевшие взрослые.

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