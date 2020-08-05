Токио, , 07:11 — REGNUM В Японии за прошедшие сутки выявили более тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает агентство Kyodo.

По его данным, из этих случаев 309 случаев инфицирования приходятся на японскую столицу Токио. При этом в Японии последнюю неделю выявляют около тысячи случаев заражения ежедневно.

Правительство Токио уже объявило четвертый — наивысший — уровень опасности. В связи с этим губернатор столичного региона Коике Юрико не исключила введения режима чрезвычайного положения в Токио.