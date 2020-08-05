Ульяновск, , 07:09 — REGNUM В Ульяновской области предварительно подтверждены новые случаи заражения коронавирусом. Об этом информирует региональное управление Роспотребнадзора со ссылкой на данные областного Центра гигиены и эпидемиологии.

По данным ведомства, на вечер 4 августа выявлено 100 случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии в Ульяновской области выявлено 9626 носителей коронавируса. В настоящее время медицинское наблюдение продолжается в отношении 3244 человек.

В регионе обследовано более 168,7 тыс. человек, проведено почти 180 тыс. лабораторных исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии умерли 73 пациента с COVID-19. В настоящее время сохраняется масочно-перчаточный режим и необходимость соблюдения безопасной дистанции.

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