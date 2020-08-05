Чита, , 06:57 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае постепенно улучшается. По данным на 5 августа, общее количество выявленных носителей коронавируса составляет уже 4153 человека. Причём всего 11 были выявлены за последние сутки.

Тем временем 3797 человек (29 за сутки) вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье уже реализуют третий этап снятия карантинных ограничений, новых летальных случаев от вируса не регистрируются уже более двух недель.

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