Якутск, , 07:01 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки при исследовании взятых 2307 тестов выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом, восемь пациентов выздоровели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Читайте также: Коронавирус в России: в ожидании вакцины — все новости

В Якутске выявлен 41 случай, остальные — в Верхневилюйском, Сунтарском, Намском, Нерюнгринском, Усть-Алданском, Мегино-Кангаласском, Чурапчинском и Хангаласском районах.

На 5 августа в республике зарегистрировано 6058 носителей SARS-CoV-2, выздоровел 4871 пациент, умерли 58 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области за последние сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом.