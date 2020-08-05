Тегеран, , 08:28 — REGNUM 4 августа пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 212 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 17 617. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Садат Лари отметила, что с учетом 212 новых жертв их общее число возросло до 17 617. «За последние 24 часа было обнаружено около 2751 нового случая заражения COVID-19, при этом около 1560 человек были госпитализированы», — подчеркнула она.

По словам Лари, в общей сложности 314 786 иранцев были подвержены заражению вирусом, около 272 535 из них выздоровели и были выписаны из больниц. «Около 4132 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сказала пресс-секретарь.

Она отметила, что к настоящему времени в Иране было проведено 2 560 374 обследования.