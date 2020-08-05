Буэнос-Айрес, , 06:50 — REGNUM В Аргентине после подтверждения смерти от COVID-19 еще 168 пациентов общее число зарегистрированных летальных исходов при данном заболевании достигло 3979. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.

Также за сутки в республике было зафиксировано 6792 случая заражения коронавирусом нового типа. С начала наблюдений в Аргентине выявлено 213 535 подобных фактов, из них 94 129 закончились выздоровлением. За этот период времени было исследовано 760 746 проб анализов на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа ВОЗ объявила, что с начала пандемии в мире от COVID-19 умерло 691 013 человек.

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