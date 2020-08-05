Вашингтон, , 06:49 — REGNUM Латинская Америка стала регионом с самым высоким числом смертей среди пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает агентство Reuters, ведущее собственный подсчет.

В регионе уже зафиксировано более 206 тысяч летальных исходов среди заболевших COVID-19. Таким образом, Латинская Америка обогнала Европу в этом антирейтинге.

Наибольшее число летальных случаев среди зараженных коронавирусной инфекцией в Латинской Америке зафиксировано в Бразилии. Второе место занимает Мексика.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Латинская Америка стала «лидером» среди регионов по числу инфицированных SARS-CoV-2. Всего в мире подтверждено более 18,4 млн случаев COVID-19.

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