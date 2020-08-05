Томск, , 06:31 — REGNUM В Томской области детские сады планируют приступить к работе в штатном режиме с 17 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

Решение о работе детсадов в штатном режиме принял губернатор Томской области Сергей Жвачкин на совещании 4 августа.

Он напомнил, что в течение четырёх месяцев в условиях эпидемии коронавируса детсады региона работали в режиме дежурных групп:

«Сегодня эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, и я принимаю решение с 17 августа открыть работу всех детских садов в штатном режиме».

Как сообщало ИА REGNUM, День знаний в школах, учреждениях профессионального и высшего образования Томской области также планируют провести в традиционном, очном формате.