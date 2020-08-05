Богота, , 06:21 — REGNUM 334 979 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено на территории Колумбии с начала пандемии, в том числе за последние сутки — 7129. Об этом сообщается на странице в Twitter колумбийского минздрава.

Вместе с тем 180 258 человек уже излечились. Кроме того, за сутки в Колумбии умерли 298 человек с COVID-19. Всего в республике зарегистрировано 11 315 фактов смерти от осложнений при данном заболевании.

Также в Колумбии медики обработали 1 723 508 проб анализов на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения за 4 августа, в мире было выявлено 18 142 718 случаев заражения коронавирусом.

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