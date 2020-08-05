Красноярск, , 06:10 — REGNUM В рамках реализации нацпроекта «Экология» в границах Красноярска создан памятник природы краевого значения «Торгашинское местонахождение раннедевонской флоры». Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве экологии и рационального природопользования, соответствующее постановление было принято 4 августа на заседании правительства края.

Новая особо охраняемая природная территория (ООПТ) площадью 5,97 га расположена в Свердловском районе Красноярска.

Основной охраняемый объект ООПТ — искусственно созданный карьер с отпечатками палеофлоры.

В состав памятника природы также включили территорию прилегающих городских лесов на окраине Торгашинского хребта.

По информации минэкологии, на территории памятника природы зафиксировано 14 эндемичных, реликтовых видов растений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае разработали виртуальный 3D-тур для экскурсий по заказникам и памятникам природы.

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