Гонконг, Китай, , 06:09 — REGNUM Власти Китая отчитались о текущей ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 5 августа агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг было выявлено в общей сложности 3669 подтверждённых случаев опасной инфекции за все время эпидемии. Из них уже 42 человека скончались, выздоровел 2141 человек.

В САР Макао из 46 заболевших все 46 выздоровели. На Тайване из 476 заболевших погибли семеро, выздоровели 441 человек.

На материковой части Китая выявлен всего 84 491 случай COVID-19, из которых 4634 случая оказались смертельными. Выздоровели 79 047 человек.