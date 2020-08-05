Ухань, Китай, , 06:04 — REGNUM В провинции Хубэй центральной части Китая не выявлено ни одного нового случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 5 августа агентство Синьхуа.

В столице региона городе Ухань на лечении находится сейчас три подтвержденных «импортных» случая опасной инфекции, а также еще один бессимптомный пациент находится под наблюдением в городе Ичан.

Еще 202 человека, находившихся в тесном контакте с заболевшими, остаются под наблюдением медиков. Напомним, что Хубэй остается самой пострадавшей от эпидемии нового коронавируса провинцией Китае.

Всего в регионе было выявлено 68 138 случаев COVID-19 за все время эпидемии, из которых 63 623 человека выздоровели и были выписаны из больниц, еще 4512 человек скончались.