Лима, , 06:02 — REGNUM Число летальных исходов от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19, в Перу возросло до 20 007, сообщается на сайте перуанского министерства здравоохранения.

За сутки в стране из-за этой болезни скончались 196 пациентов и зафиксировано 6790 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Всего в Перу было подтверждено 439 890 подобных фактов. При этом выздоровели 302 457 человек и были проведены 2 417 857 анализов на инфицирование коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа, по данным ВОЗ, в мире за сутки было зарегистрировано 4278 погибших от COVID-19.

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