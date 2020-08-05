Вашингтон, , 05:48 — REGNUM Бывший инженер компании Google Энтони Левандовски 4 августа приговорён в США к полутора годам тюремного заключения за похищение у компании коммерческой информации о беспилотных автомобилях с её последующей передачей конкурентам. Об этом сообщает агентство Reuters.

Левандовски работал в Google с 2009 по 2016 год и занимался разработкой радара, позволяющего беспилотному автомобилю определять препятствия на своем пути и измерять расстояния до них. В марте он признался в том, что перед увольнением скачал информацию по этой и другим технологиям компании для беспилотных автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года власти США обвинили бывшего инженера компании Uber в том, что он украл у Google технологии беспилотных автомобилей, для чего скачал более 14 тыс. файлов. По мнению следствия, Левандовски, считающийся крупным специалистом в этой области, также пытался украсть коммерческие тайны Google.

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