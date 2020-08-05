Кемерово, , 05:09 — REGNUM В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении четверых 16-летних подростков из Междуреченска. Дело было возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ — «Угон, совершённый группой лиц по предварительному сговору». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

По данным следствия, в марте 2020 года они, проходя мимо гаражей, они увидели, что ворота одного из помещений подпёрты доской. Заглянув внутрь, подростки обнаружили автомобиль с ключами в замке зажигания и решили угнать его, чтобы покататься. Один из них завёл двигатель и попытался выехать, но автомобиль врезался в ворота и заглох. Тогда подростки закатили транспортное средство обратно и договорились вернуться позже. Но и во время второй попытки машина не завелась. Тогда они вытолкали автомобиль из помещения и откатили за гаражи. Автовладелец, увидев пропажу, обратился в правоохранительные органы. Машину обнаружили на стоянке за гаражами.

«Подозреваемые были установлены, со следствием они сотрудничали, вину признали, — уточнили в ведомстве. — Необходимо отметить, что подростки воспитываются в неполных семьях».

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.