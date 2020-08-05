Урумчи, Китай, , 05:03 — REGNUM Эпидемиологический анализ показал, что вспышка COVID-19 в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая происходит из одного и того же источника инфекции, сообщает 4 августа агентство Синьхуа.

Генная последовательность образцов вируса, взятых из ранее подтвержденных случаев в регионе, оказались идентичными, что доказывает, что все случаи крутятся вокруг одного источника вируса, сообщил директор регионального центра профилактики и контроля за эпидемиями Цуй Янь во время пресс-конференции.

На текущий момент в Синьцзяне зафиксировано 618 случаев COVID-19 и еще 122 бессимптомных случая, еще 16 318 человек находится под наблюдением медиков. По словам Цуя, 99,3% подтвержденных случаев приходятся на столицу региона город Урумчи, а пик заражения пришёлся на период с 26 по 28 июля. Большинство случаев не являются серьезными.