Сеул, , 05:03 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки подтвердили еще 33 случая инфицирования новым коронавирусом, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

По данным центра, из новых случаев 18 являются «импортными», остальные связаны с передачей вируса внутри страны. При этом уже вторые сутки в республике выявляют ежедневно более 30 случаев COVID-19.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее достигло 14 456. Также за 4 августа в стране скончался один пациент с COVID-19. Всего в Республике Корея жертвами болезней, вызванных новым коронавирусом, стали 302 человека.