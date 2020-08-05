Москва, , 05:03 — REGNUM В среду, 5 августа, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +26… +28 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 6 августа в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +13… +15 °С.

Ветер южный, юго-западный (ночью западный) 3−10 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +23… +28 °С днём и +11… +16 °С ночью.

В четверг, 6 августа, днём в столице ожидается +26… +28 °С. По области +24… +29 °С. Местами кратковременный дождь, гроза. Ночью в регионе ожидается +12… +17 °С. Без осадков.