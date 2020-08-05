Триполи, , 05:00 — REGNUM В Ливии за прошедшие сутки выявил 161 новый случай заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба ливийского национального центра по контролю за заболеваниями.

По его данным, общее количество подтвержденных случаев заражения новой инфекцией в стране выросло до 4224. Уже выздоровели 633 пациента с коронавирусной инфекцией, еще 96 с болезнью не справились и скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, к началу августа в Ливии был подтвержден 3621 случай инфицирования SARS-CoV-2. В ливийском минздраве отмечали, что пока давать прогнозы относительно течения пандемии крайне затруднительно.

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