Магадан, Магаданская область, 5 августа 2020, 05:08 — REGNUM В Магаданской области за сутки выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом, одна пациентка умерла, ей было 79 лет и много тяжёлых заболеваний, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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На 5 августа на Колыме обследовано 45 911 человек, зарегистрировано 1475 носителей коронавируса, выздоровели 1048 пациентов, скончались — 14.
Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области из-за распространения коронавируса власти приняли решение не открывать пришкольные и загородные лагеря.