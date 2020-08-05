Магадан, Магаданская область, , 05:08 — REGNUM В Магаданской области за сутки выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом, одна пациентка умерла, ей было 79 лет и много тяжёлых заболеваний, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Читайте также: Коронавирус в России: в ожидании вакцины — все новости

На 5 августа на Колыме обследовано 45 911 человек, зарегистрировано 1475 носителей коронавируса, выздоровели 1048 пациентов, скончались — 14.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области из-за распространения коронавируса власти приняли решение не открывать пришкольные и загородные лагеря.