Урумчи, Китай, , 04:57 — REGNUM В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая подтверждено 22 новых случая COVID-19, сообщает 5 августа агентство Синьхуа.

По данным региональной комиссии здравоохранения, предоставленным в рамках ежедневного отчета, все новые случаи приходятся на столицу региона город Урумчи. Также в регионе подтверждено 13 новых бессимптомных случаев.

На текущий момент в Синьцзяне зафиксировано 618 подтвержденных случаев опасной инфекции и еще 122 бессимптомных случаев заражения новым коронавирусом. Под наблюдением медиков находится 16 318 человек.

Напомним, что Синьцзян стал новым эпицентром COVID-19 в Китае после Пекина и Уханя в последние недели.