Горно-Алтайск, , 04:56 — REGNUM В Республике Алтай, по данным на утро сегодня, 5 августа, за прошедшие сутки выздоровели 54 пациента из города Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Онгудайского, Турочакского, Усть-Канского и Шебалинского районов. За весь период на Алтае выписаны 1289 человек. Об этом сообщает оперативный штаб региона.⠀«За прошедшие сутки выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом. — уточняется в оперативном сообщении. — COVID-19 подтвердился у четырёх жителей города Горно-Алтайска; у четырёх жителей Кош-Агачского района, в том числе у одного ребёнка; у трёх детей в Улаганском районе; у двух жителей Майминского района; у двух жителей Чемальского района; у жителя Турочакского района и у двух жителей других регионов, прибывших в Горно-Алтайск».

Отмечается, что девять из 18 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими, в шести — диагностированы симптомы ОРВИ.⠀Всего в Республике Алтай лабораторно подтверждён 1661 случай заражения, скончались восемь человек.