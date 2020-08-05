Новокузнецк, Кемеровская область, , 04:50 — REGNUM В двух поликлиниках Новокузнецкой городской клинической больницы №1 внедрена система электронной очереди. Главная её задача — сокращение времени ожидания в регистратуре, сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения Кузбасса.

Услуга включает в себя электронное табло, голосовое оповещение и электронное устройство для выдачи номера.

В минздраве уверили, что электронная услуга уже позволила значительно сократить время ожидания в регистратуре и записи на приём к врачам.

Система электронной очередь заработала в детской консультативно-диагностической поликлинике №6 и во взрослой поликлинике № 1.