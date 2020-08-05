Пекин, , 04:49 — REGNUM За прошедшие сутки больницы Китая покинули еще 17 пациентов, переболевших COVID-19, сообщает 5 августа агентство Синьхуа.

Еще 810 человек по-прежнему получают медицинскую помощь в госпиталях страны, включая 36 в тяжелом состоянии, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Всего 79 047 человек были вылечены от опасной инфекции за все время эпидемии в Китае. Все они благополучно покинули госпитали. Общее число заболевших в Китае достигло 84 491 с начала эпидемии, скончалось 4634 человека.