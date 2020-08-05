Шанхай, Китай, , 04:46 — REGNUM В Шанхае за сутки было выявлено два новых «импортных» случая COVID-19 и ни одного нового локального, сообщили 5 августа в муниципальной комиссии здравоохранения.

Один из «импортных» пациентов является гражданином Боливии, который покинул Боливию 31 июля и прибыл в Шанхай через Международный аэропорт «Пудун» транзитом через Гонконг 2 августа.

Еще одним пациентом стал гражданин Китая, работавши в Сингапуре, прибывший в Шанхай 1 августа через аэропорт «Пудун». Оба пассажира были помещены на карантин по прибытию, где у них и начали проявляться симптомы.

Всего 62 человека, находившихся в тесном контакте с заболевшими, были взяты под наблюдение медиков и карантин. В Шанхае было выявлено 410 «импортных» случаев COVID-19 в период с 5 марта 4 августа текущего года. Общее число локальных случаев достигло 342 за тот же период.