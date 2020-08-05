Владивосток, , 05:02 — REGNUM В Приморье власти разрешили возобновить работу непродовольственных магазинов без ограничения по площади торгового зала и вне зависимости от наличия отдельного входа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: Коронавирус в России: в ожидании вакцины — все новости

При этом есть оговорка: одновременно в торговом зале могут находиться посетители из расчёта один человек на четыре квадратных метра.

«С 5 августа сняты ограничения и такие торговые точки могут возобновить работу. Предварительно они в обязательном порядке должны уведомить минпромторг Приморья для проведения проверки на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям», — сказал губернатор Олег Кожемяко.

Соблюдение требований Роспотребнадзора остаётся неукоснительным — коронавирус захватывает новые территории края.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Приморье выявлено 100 новых случаев заражения коронавирусом. Начало учебного года будет зависеть от эпидобстановки в регионе, сказал Олег Кожемяко.