Пекин, , 04:42 — REGNUM На материковой части Китая за сутки было выявлено пять новых «импортных» случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 5 августа агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, обще число «импортных», то есть прибывших из-за рубежа заболевших, в Китае достигло 2103 с начала эпидемии. Из общего числа новых случаев, два пришлись на Шанхай, и по одному на Пекин, Сычуань и Шанхай, говорится в ежедневном отчете комиссии.

Среди общего числа «импортных» случаев, 2007 человек было выписано из госпиталей страны по выздоровлению, еще 96 осталось госпитализированными, двое — в тяжелом состоянии. Ни одного случая смерти среди «импортных» пациентов в Китае не зафиксировано.