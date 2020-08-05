Кемерово, , 04:38 — REGNUM В медицинских организациях Кузбасса возобновляются плановые приёмы врачей-специалистов. Медпомощь населению должна оказываться в строгом соответствии с мерами по профилактике коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

Приём «узких» специалистов пока проводится только по предварительной записи, в строго назначенное время. При этом возобновлён дополнительный приём терапевта женской консультативно-диагностической поликлиники Кузбасской клинической больницы им. С.В. Беляева. А в детской поликлинике Гурьевской районной больнице вновь начали проводить день здорового ребенка.

При посещении больниц нужно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, обрабатывать руки антисептиком. При входе проводится термометрия.