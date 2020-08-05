Владивосток, , 05:00 — REGNUM В Приморье за минувшие сутки выявлено 100 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 130 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Большой прирост заражений остаётся стабильным: темп прироста — 1,4%.

На 5 августа в Приморье зарегистрировано 7316 носителей коронавируса, излечились 5700 человек, продолжают лечение около 1,5 тыс. пациентов, из них 54 — в тяжёлом состоянии. 87 пациентов с коронавирусом — скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за последние сутки скончались 11 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число умерших возросло до 4521.