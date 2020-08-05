Пекин, , 04:21 — REGNUM Выставка произведений искусства, отражающих китайскую борьбу с COVID-19, проходит в Национальном музее Китая, сообщает 4 августа агентство Синьхуа.

Выставка предлагает взглянуть на усилия страны по сдерживанию эпидемии, повседневную жизнь людей в борьбе с вирусом, возобновление работы и производства, а также медицинскую помощь другим странам.

Почти 200 выставленных работ включают в себя традиционные китайские картины, Картины маслом, скульптуры, каллиграфию, резку печатей и другие изобразительные искусства.

Мероприятие, которое открылось в 1 августа и продлится два месяца, было организовано Национальным музеем Китая в сотрудничестве с Китайской ассоциацией художников и Китайской ассоциацией каллиграфов.