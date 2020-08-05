Москва, , 03:45 — REGNUM Последний осмотр добровольцев после завершения клинических испытаний вакцины от COVID-19 в Сеченовском университете подтвердил её безопасность, сообщил 5 августа журналистам директор Института трансляционной медицины и биотехнологий вуза Вадим Тарасов.

«Всё прошло в штатном режиме, чувствуют себя все нормально — сказал он. Мы посмотрели безопасность, провели отбор проб, дальше уже центр Гамалеи оценит результаты».

Тарасов добавил, что речь идёт о группе добровольцев, которые получали вакцину дважды. Дальше учёным предстоит оценить стойкость иммунитета к коронавирусу в ней по сравнению с первой группой, которая получила только одну прививку.

Ранее в Национальном исследовательском центре им. Гамалеи сообщали, что планируют начать исследования вакцины от коронавируса на детях в начале 2021 года.

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