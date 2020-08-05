Благовещенск, , 03:35 — REGNUM В Амурской области за последние сутки выявили 21 новый случай заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Всего в регионе с момента начала пандемии коронавирус лабораторно подтвердился у 2845 человек. Полностью излечились 1699 пациентов.

Наибольшее количество носителей коронавируса выявили в Благовещенске — 1257 инфицированных, на втором месте Свободный — 596 и на третьем Тында — 187.

С момента начала пандемии в Приамурье скончались 48 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за последние сутки скончались одиннадцать пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число умерших возросло до 4521.