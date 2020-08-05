Кито, , 03:30 — REGNUM В Эквадоре откроются 40 пляжей для посещения впервые за пять месяцев с начала пандемии коронавирусной инфекции, сообщила министр туризма страны Рози Прадо в ходе пресс-конференции.

По ее словам, пляжи будут открыты для стимулирования туризма внутри страны. При этом отдыхающим все же будет необходимо соблюдать требования социального дистанцирования.

«Возобновление работы пляжей в Эквадоре требует ответственности граждан по соблюдению социальной дистанции», — заявила она.

Также Прадо призвала туристических операторов донести до отдыхающих информацию о новых санитарных требованиях.

Как сообщало ИА REGNUM, к 4 августа число зараженных коронавирусом нового типа в Эквадоре достигло 87 041. Уже 59 344 из них выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений.

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