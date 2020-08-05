Каир, , 02:58 — REGNUM В Египте за прошедшие сутки выявили 112 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба египетского министерства здравоохранения.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Египте достигло 94 752. Также за 4 августа скончались 24 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 на египетской территории стали 4912 человек.

В египетском минздраве добавили, что впервые с начала пандемии процент выздоровевших пациентов вырос до 44,9. Уже в стране выздоровели 45 569 человек, их выписали из медицинских учреждений Египта.