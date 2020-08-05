Красноярск, , 02:41 — REGNUM В среду, 5 августа, в Красноярске будет облачно, небольшой дождь, возможно гроза, температура воздуха +20… +22 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 6:20 на Театральной площади было +13 °C.

Ночью с 5 на 6 августа ожидается до +15 °C.

Скорость северо-восточного ветра 4−9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Давление — 733 мм рт. ст.

В четверг, 6 августа, в Красноярске до +21 °C днём и до +15 °C ночью. Дождь.

В пятницу, 7 августа, в Красноярске ожидается до +22 °C днём. Ночью до +16 °C. Дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 5 августа в Туруханском и Эвенкийском муниципальных районах Красноярского края, а также в центральных и южных районах края местами ожидаются грозы.