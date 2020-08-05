Бразилиа, , 01:56 — REGNUM В Бразилии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 увеличилось на 51 603 и достигло 2 801 921. Об этом сообщается на сайте бразильского минздрава.

Из этого количества выздоровели уже 1 970 767 человек. Также за сутки в Бразилии от COVID-19 умерли 1154 пациента. Всего в стране выявлено 95 819 летальных исходов от осложнений при коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа у главы администрации бразильского президента Вальтер Брага Нетто было обнаружено заражение SARS-CoV-2.

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