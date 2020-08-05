Нижний Новгород, , 01:44 — REGNUM Около 140 человек выстроились в живую цепь вокруг нижегородского парка «Швейцария» 4 августа. Участники акции потребовали остановить «карательное благоустройство» территории. Об этом сообщили члены попечительского совета парка.

«Мы — реальные жители Нижнего Новгорода, чье мнение полностью игнорируется теми, кто принимает решения о судьбе нашего парка. От нас уже отгородились глухим забором. Может, нас не видно? Может, совсем не слышно? Друзья, пора выходить из тени Фейсбука, ВК, Инстраграма и прочих удобных и спокойных мест. Судьба парка не вершится в сети…», — говорится в обращении попечительского совета.

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Раннее активисты предполагали следить за благоустройством парка, однако с 15 июля «Швейцарию» обнесли забором и закрыли территорию для посещений.

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