Баку, , 01:41 — REGNUM В Азербайджане с 5 августа отменяется система электронных разрешений для выхода из дома, которая в рамках жёсткого карантинного режима была введена с 21 июня в ряде крупных городов и районов. Такое решение было принято правительством республики с учётом уменьшения в стране числа заражений новым коронавирусом.

Послабление карантинного режима коснётся жителей столицы Азербайджана Баку, городов Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингечаур, Сумгаит, Евлах, а также проживающих в Апшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гейгельском, Хачмазском и Сальянском районах.

Ранее жителям этих территорий, входящих в так называемую «оранжевую зону опасности» с наибольшим числом заражений, разрешалось покидать свои дома всего лишь раз в сутки на три часа, с обязательным СМС-обращением на специальный номер электронного правительства. Теперь такое ограничение отменяется.

Также объявляется, что с 5 августа в Баку и Сумгаите открываются для жителей городские пляжи. Для того, чтобы избежать скученности людей, власти запускают специальный портал и мобильное приложение, помогающее оценить загруженность пляжей и заранее определиться с местом для отдыха на побережье Каспийского моря.

По данным оперативного штаба по коронавирусу, всего в стране с начала пандемии было выявлено 32 910 случаев инфицирования SARS-CoV-2, 28 348 человек выздоровели, 473 пациента с COVID-19 умерли.