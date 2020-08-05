Рабат, , 00:56 — REGNUM В Марокко за прошедшие сутки выявили 1021 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Всего на марокканской территории с начала пандемии подтвердили 27 217 случаев заражения новым коронавирусом. Также за минувшие сутки в королевстве скончались 16 пациентов с COVID-19. Таким образом, число жертв осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Марокко достигло 417 человек.

В настоящее время 17 446 человек в Марокко находятся под наблюдением врачей. Из них 92 в тяжелом состоянии, их разместили в реанимации.