Тирана, , 08:27 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании во вторник, 4 августа, сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 546 человек в стране было выявлено 130 новых случаев заражения коронавирусом. При этом ещё 23 человека были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По данным министерства, всего в Албании было выявлено 5750 случаев заражения коронавирусом. 3053 человека уже излечились от COVID-19. 176 пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки скончались четверо пациентов.

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Лечение проходят 2417 человек. Наибольшее число активных случаев заражения приходится на Тирану, Дуррес, Шкодру и Фиер. В городе Влёра эпидемиологическая ситуация постепенно приходит в норму. На стационарном лечении находятся 116 пациентов, 23 из них проходят интенсивную терапию.

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