Москва, , 23:06 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались одиннадцать пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается вечером 4 августа в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

«В Москве скончались 11 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, всего в Москве выявлено уже более 244 тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе 691 — за последние сутки. Скончался 4521 пациент с COVID-19, более 183 тысяч человек излечились и были выписаны из больниц.