Приштина, , 08:24 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 4 августа сообщили, что за сутки в результате исследования 477 образцов в крае было выявлено 225 новых случаев заражения коронавирусом. Ещё 201 пациент был признан излечившимся.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 9274 случая заражения коронавирусом. 269 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них 13 — за последние сутки. 5190 пациентов уже здоровы. Лечение проходят 3815 человек.

С начала эпидемии заразились коронавирусом более семисот косовских медиков. Пятеро из них скончались. 21 июля в Косово впервые скончался от последствий COVID-19 семейный врач. Это Фадиль Зука, занимавшийся лечением пациентов с этим заболеванием.

Спустя три дня, 24 июля, битву с невидимым врагом проиграли ещё двое врачей — хирург Али Толяй и реаниматолог Сюлейман Реджепи. Оба заразились коронавирусом на рабочем месте.

29 июля спустя три недели борьбы с COVID-19 скончался врач с тридцатилетним стажем Люльзим Кольджерай из Призрена. 30 июля в косовском городе Джакова в возрасте 51 года скончался глава Главного центра семейной медицины Куйтим Зарари.

Высокое число выявляемых носителей (ежедневно свыше 50% среди прошедших тестирование — сравните с показателями в Северной Македонии: втрое меньшее количество заразившихся при в три раза более интенсивном тестировании) при сравнительно низком уровне тестирования говорит о том, что эпидемиологическая ситуация в Косово крайне тяжела.

Премьер-министр Косово Авдулла Хоти открыто заявляет, что система здравоохранения уже не справляется с нагрузкой. В ближайшее время будут приняты новые, более строгие меры по предотвращению распространения заболевания, однако этот шаг можно считать запоздавшим. По мнению инфектологов, реальное количество заразившихся в Косово в разы превосходит официальные 9 тысяч. Эпидемия поставила Косово на грань гуманитарной катастрофы.

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