Бейрут, , 21:46 — REGNUM Больницы Бейрута не справляются с ранеными, доставленными после взрыва в порту ливанской столицы, передаёт 4 августа Al Jazeera.

О том, что бейрутские больницы переполнены, сообщили в минздраве страны. Пострадавших везут в больницы, находящиеся за пределами столицы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотни человек получили травмы при взрыве в порту Бейрута, среди пострадавших — советники и семья премьер-министра Ливана.

Погибли 12 человек, в том числе генеральный секретарь ливанской партии «Аль-Катаиб». Медицинские работники Бейрута мобилизованы.

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